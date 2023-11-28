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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що бачить здобутки України у кампанії 2023 року, попри те, що лінія фронту майже не рухається.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на відповідь Столтенберга на запитання ЗМІ про те, чи розуміють союзники, що ситуація на полі бою близька до "глухого кута" та як планують допомогти змінити це. 

Столтенберг зауважив, що хоча фронт справді майже не рухається, інтенсивність бойових дій залишається дуже високою, особливо на сході України в останні тижні. 

"Ми вражені хоробрістю й професіоналізмом українських сил і їхньою спроможністю бити по тилах вглиб контрольованої Росією території, - сказав він. - ...Воєнні успіхи можна вимірювати квадратними метрами, але також і втратами, які завдаються противнику. Так, фронт не дуже зрушив з місця… Але українцям вдалося завдати російським загарбникам значних втрат – і серед особового складу, і серед їхніх воєнних спроможностей. Це значні здобутки. Також Україні вдалося витіснити Чорноморський флот РФ зі значної частини Чорного моря".

Він закликав також не забувати, які оцінки та настрої панували на початку повномасштабної війни, коли більшість прогнозували швидку поразку України, та до кінця 2022 року Україна звільнила велику частку територій.  
ForUm

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