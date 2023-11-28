Заступниця голови Європейської комісії Вєра Юрова вважає, що Україна робить усе для посилення боротьби з корупцією.

"Мій меседж Брюсселю і державам-членам, які обговорюватимуть і ухвалюватимуть рішення щодо нового процесу приєднання в середині грудня, полягає в тому, що Україна робить усе для посилення боротьби з корупцією", - сказала Юрова на брифінгу в Києві в понеділок.

"Критика, яку я іноді чую, полягає в тому, що в Україні є корупційні справи, тому це корумпована країна. Але я б сказала по-іншому: з того, що ми бачимо ці справи, і що вони розслідуються - ми бачимо, що Україна створює ефективну систему", - заявила вона.

Юрова висловила захоплення людям, які займаються реформами, необхідними для вступу України до ЄС. Віцепрезидентка зазначила, що відвідувала Україну "у 2017 або 2018 році і обговорювала з представниками уряду, антикорупційних органів, ЗМІ та з організаціями громадянського суспільства боротьбу з корупцією. І в мене не було тоді відчуття, що намір покласти край цьому серйозний. Наразі я перебуваю в зовсім іншому стані порівняно з 2017 роком. Думаю, українцям набридла стара Україна, і вони хочуть нової системи. Хочуть, щоб інституції добре функціонували, розслідували випадки корупції на всіх рівнях, не тільки на високих, а й на нижчих рівнях. І я маю сказати, що вражена. Звісно, ще є над чим працювати", - пояснила Юрова.

Водночас вона додала, що система має бути стійкою, наголосивши, що для стійкої та сильної системи боротьби з корупцією потрібні три речі: "хороші закони, сильні інституції та правильні люди, які виконують свою роботу".

Юрова також зазначила, що важливо збільшити чисельність персоналу Національного антикорупційного бюро України.