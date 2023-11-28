Новий сесійний тиждень у Конгресі США розпочинається активним обговоренням двох документів, що стосуються України: один із них представлений демократами, другий - республіканцями, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Новий сесійний тиждень в Конгресі розпочинається активним обговоренням (1) листа лідера демократичної більшості в Сенаті США Чака Шуммера всім сенаторам та (2) документу "Пропозиції щодо плану перемоги України", авторами якого виступили голова Комітету з закордонних справ М. МакКол (Р), голова Комітету з розвідки М. Тернер (Р) та голова Комітету зі збройних сил М. Роджерс (Р)", - написала вона у фейсбуці у понеділок увечері.

Як розповіла Маркарова, лідер сенатської демократичної більшості у своєму листі інформує щодо "своїх планів розгляду бюджетних законопроєктів США, а також щодо внесення на розгляд верхньої палати США відповідного великого пакету допомоги, який передбачає фінансування додаткових видатків на допомогу Україні, Ізраїлю, партнерам США у Індо-тихоокеанському регіоні протягом наступного сесійного тижня, що починається 4 грудня".

Маркарова зазначила, що лист також містить нагадування про слова президента України Володимира Зеленського під час його зустрічі із сенаторами 21 вересня щодо необхідності продовження допомоги США Україні.

"В листі також йдеться про необхідність ухвалення до кінця цього року закону про асигнування на потреби національної оборони на 2024 рік (NDAA), який має бути погоджений обома палатами в ході спільної конференції та винесений повторно на голосування. Сенатор Шуммер також повідомив про запланований найближчими днями брифінг у закритому форматі щодо ситуації в Україні для всіх сенаторів США", - повідомила Маркарова.

Як зазначає пані посол України у США, у другому документі ("Пропозиції щодо плану перемоги України" - ІФ-У) "конгресмени зазначають, що альянс росії, Китаю, ірану, іранських проксі (як ХАМАС та "Хезболла") та Північної Кореї підриває інтереси США по всьому світу. США не стикалися з подібними викликами з часів Другої світової війни, а російська агресія проти України є маркером готовності США та іншого вільного світу протистояти цій загрозі".

Як інформує Маркарова, "з огляду на це, у своєму звіті конгресмени пропонують широку канву плану перемоги, яка включає затвердження Адміністрацією США стратегії перемоги України, посилення існуючих заходів підзвітності та відповідальності, передачу Україні зброї у належній кількості і у належний часовий проміжок, посилення санкцій та експортного контролю за росією, посилення тиску на Групу семи та ЄС з метою передачі Україні заморожених суверенних активів росії".