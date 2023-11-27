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В нашумевшем интервью Наталье Мосейчук глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия назвал Николая Тищенко «ракетой всенаправленного действия». Так он прокомментировал активность Тищенко по борьбе с колл-центрами, лесной мафией и застройщиками. 

«Он сам может увидеть какую-то тематику, увидеть проблематику и пойти её решать», - заявил Арахамия.

Наш источник в Офисе президента отчасти согласен с Арахамией, но подчеркивают, что Тищенко эффективнее большинства депутатов СН.

«Он самостоятельный и доказал свою эффективность. Вы много знали о деятельности колл-центров пока за это не взялся Тищенко? А про миллиардные схемы в лесной промышленности? Теперь благодаря Тищенко про это знают все. Последние задержания – это результат его работы», - говорит наш собеседник в ОП.

Также источник From.ua поясняет постоянные проблемы Тищенко и бывшими коллегами по фракции. 

«Узнаваемость Тищенко выше узнаваемости «Слуги Народа» – это факт. Это раздражало и Шуляк, и Арахамию. Поэтому его выдавили. Им нужно, чтобы фракция оставалась серой массой зеленых кнопочек. А Тищенко с его независимой и самостоятельной позицией раздражала», - отметил чиновник.

Благодаря этому, как утверждает представитель ОП, с Тищенко считаются во власти. 

«Его боится Ростислав Шурма. После того, как Тищенко начал громить его схемы, у Ростика была истерика. Думаю, у Тищенко будет свой проект – лояльный Президенту, но непримиримый к группе Арахамия-Шуляк».
ForUm

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