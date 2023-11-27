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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Євросоюз має розмовляти з будь-якими державами, за винятком деяких, які готові продати снаряди для передачі їх Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Суспільному.

"Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", — переконаний Рінкевичс.

За словами президента Латвії, для цього європейські інституції мають працювати разом із деякими державами."Але я б сказав, що я не ставлю жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників Росії", — зазначив глава держави.
ForUm

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