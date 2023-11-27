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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв вважає, що війна РФ проти України може знову вийти за межі Сходу і Півдня нашої країни, якщо Росія продовжить нарощувати виробництво озброєнь і технологічно вдосконалюватися за допомогою своїх союзників, а Україна відчуватиме зменшення допомоги з боку партнерів.

Про це Наєв повідомив в інтерв'ю ABC News

"Ми розуміємо, що зараз відбувається війна ресурсів. Російська Федерація отримує свої ресурси за допомогою Вісі зла – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації їхніми ресурсами, - каже він. - Треба розуміти, що скорочення допомоги дійсно вдарить по нашій обороноздатності. Але ми будемо боротися тим, що маємо".

Наєв попередив, що, якщо Росія продовжить нарощувати виробництво озброєнь і технологічно вдосконалюватися за допомогою своїх союзників, війна може знову вийти за межі Сходу і Півдня.

"Ми готуємося до цього. Ми будуємо оборону, ставимо міни, тренуємо наші війська", - сказав командувач.

Видання зазначає, що, за даними ГУР Міноборони, за останні два місяці Росія випустила понад 800 безпілотників над територією України, тримаючи в запасі близько 870 крилатих і балістичних ракет для масштабних атак на енергетичну інфраструктуру країни.

"Технологія має вирішальне значення. Ціль, на яку за старими радянськими технологіями потрібно було витратити 100 снарядів – за допомогою західних технологій потрібно набагато менше, і вона вимірюється цифрами до десяти, тому технологія завжди переважує кількість. І я ще раз підкреслю, що ця допомога для нас дуже і дуже важлива", – сказав Наєв.
ForUm

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