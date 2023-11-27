Проєкт з будівництва підводного тунелю з держави-агресора Росії до тимчасово окупованого Криму не виглядає життєздатним. Також неможливо приховати реалізацію подібних масштабних проєктів. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

За словами Плетенчука, Росія не здатна приховати будівництво тунелю до Криму, якщо такі наміри дійсно обговорювалися з китайською стороною. Ще подібні проєкти потребують значного фінансування, наголосив речник ВМС ЗСУ.

"Звісно, що неможливо приховати подібні масштабні проєкти. Для цього навіть супутникові знімки не потрібні. Тому незалежно від того, чи ситуація правдива, чи планувалася, приховати це неможливо", - сказав Плетенчук.

Також речник ВМС зазначив, що навіть у розвинених країнах на зведення такого тунелю знадобилося б багато років: "Перевірити цю інформацію неможливо, але сам проєкт не виглядає життєздатним", - зазначив Плетенчук.