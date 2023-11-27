Польські страйкарі з понеділка, 27 листопада, почнуть цілодобове блокування прикордонного пункту "Медика — Шегині" для українських вантажних автомобілів.

Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, до сьогоднішнього дня включно страйк на цьому пункті пропуску тривав з 09:00 до 20:00 години за польським часом.

Наразі польські страйкарі блокують чотири пункти пропуску "Ягодин — Дорогуськ", "Краковець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне" та "Медика — Шегині".