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Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном і обговорив пріоритети військової допомоги Україні, повідомляється на сайті Пентагону.

"Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити останні новини про ситуацію на місцях. Міністр Остін засудив триваючі ракетні удари та удари безпілотників Росії по українським містам і критично важливій інфраструктурі", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що міністри також обговорили "пріоритети допомоги у сфері безпеки, оскільки Україна продовжує боротися з російською агресією".

Зазначається, що обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Зі свого боку Умєров повідомив, що обговорив із американським колегою питання посилення спроможностей Збройних сил України.

"Ми обговорили актуальні пріоритети безпекової допомоги та спільні кроки для посилення спроможностей українського війська. Я також наголосив на масовій атаці російських безпілотників на українські міста та критичну інфраструктуру в День пам’яті жертв Голодоморів. Вдячний міністру Остіну за його непохитну підтримку", - написав Умєров у соцмережі фейсбук у неділю. 
ForUm

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