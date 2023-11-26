В последние годы в Украине растет популярность продукции небольших частных пекарен, которые предлагают свежий хлеб и выпечку. Мини-пекарни открываются в торговых центрах, на центральных улицах городов, в спальных районах. То есть купить различные вкусности можно рядом с домом, работой, на прогулке в парке. Какая же выпечка самая востребованная среди украинцев? Данные франшизы мини-пекарен «Горячие булочки» Егора Левченко свидетельствуют, что больше всего тут покупают традиционные хлебобулочные изделия — булочки, пирожки, слойки.
Однако появляются и новые тренды последних лет — все больше востребованы круассаны и пицца (именно в пекарнях, а не кафе), хлеб самых разных сортов. Также повышается интерес к десертам и особой выпечке. Поэтому все чаще пекарни нанимают кондитеров и других специалистов, чтобы не только радовать «классикой», но и удивлять различными новшествами своих клиентов.
Традиционно популярные виды выпечки в Украине
Традиционная украинская выпечка представляет собой настоящее богатство вкусов и ароматов. В пекарнях по всей стране можно найти разнообразные лакомства, которые завоевали сердца многих поклонников выпечки и относятся к категории «классики» для большинства семей.
Булочки являются неотъемлемой частью украинского завтрака. Батоны с хрустящей корочкой, пирожки с разнообразной начинкой, ароматные рогалики — каждый вид хлебобулочных изделий хорошо знаком, но от этого не менее любим.
Булочки в украинских пекарнях варьируются от классических вариаций без начинки (а-ля пампушки) до разновидностей с маком, корицей, прочими начинками, включая шоколад, джемы и т.д. Наряду с мелкими изделиями встречаются и довольно крупные — они зачастую имеют хрустящую корочку и мягкую мякоть внутри, отлично подходят для сэндвичей или подаются в качестве хлеба к обеду.
Следующий традиционный вид выпечки для Украины — рогалики. Они также сегодня могут быть с разнообразными начинками: начиная от повидла или мака до апельсиновой цедры и орехов. Ароматные и сладкие, они становятся идеальным дополнением к утреннему чаю или кофе, быстрому перекусу. Конечно же, такую сдобу любят и дети, убежден пекарь Егор Левченко.
Пирожки занимают почетное место в кулинарном наследии Украины и имеют особую популярность у нас. С разнообразными начинками от классической капусты до сочного мяса или сладкой вишни, они стали символом домашнего тепла и гостеприимства. Допустим, даже пирожки с капустой могут быть очень разными. Отличаются по размеру, дополнительным ингредиентам — могут быть с добавлением моркови или лука и т.д.
Оба этих вида выпечки, булочки и пирожки, являются не только вкусными угощениями, но и частью национального наследия. Они отражают культуру, традиции и тепло украинской кухни, приносят радость и уют людям в разные моменты жизни — от завтрака до ужина.
Если булки и пирожки — это традиционные лидеры спроса среди выпечки в Украине, то хлебобулочные изделия на слоеном тесте — давняя любовь украинцев, которая пришла из Франции и прижилась у нас. Слоеная выпечка — это настоящее искусство. Слои теста, пропитанные маслом, создают легкость и невероятную хрустящую текстуру. Слоёные трубочки с начинкой, рулеты с нежными слоями, слойки с аппетитными добавками — это тоже фактически «классика» для украинцев. Логично, что многие пекарни включают часть или все эти позиции в своей ассортимент.
Даже из этих традиционных хлебобулочных изделий можно получить большой ассортимент, разделив его по видам начинок, размерам, добавить так называемые фитнес-решения — из цельнозерновой муки и/или с добавлением семечек и т.д. Но «классикой» украинские мини-пекарни, конечно же, не ограничиваются.
Хлебобулочные изделия, популярные в последние годы
В последние годы вкусовые предпочтения украинцев начали расширяться, и в результате появилось множество новых и популярных видов выпечки.
- Хлеб разных сортов. В последнее время увеличился интерес к различным видам хлеба. От многосеменного до ржаного — разнообразие выбора позволяет украинцам наслаждаться разными текстурами и вкусами. Хлеб стал не просто дополнением к еде, а предметом особо пристального внимания, в том числе и для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем.
- Круассаны и пончики. Это очень разная выпечка, но эти позиции объединяет действительно внушительный рост популярности. Круассаны — это легкие и хрустящие французские слоеные булочки, которые также завоевали сердца украинцев. Они предлагаются с разнообразными начинками: от шоколада до крема или фруктов. Пончики стали не только десертом, но и утренним угощением. Варианты начинок от классической пудры до ягодных джемов или кремов делают их популярным выбором среди клиентов разных возрастов.
- Пицца. Пицца стала неотъемлемой частью культуры быстрого питания. Ее популярность объясняется разнообразием начинок и удобством в приготовлении. Но если раньше ее предлагали прежде всего профильные заведения (пиццерии) и заведение общепита, то сейчас и мини-пекарни. Егор Левченко при открытии своего бизнеса целенаправленно выбрал пиццу, как одну из обязательных позиций. В его пекарне можно заказать различные вариации: от классических с сыром и пепперони до экзотических сочетаний с морепродуктами или овощами.
- Фокачча — это итальянская пшеничная выпечка, которая стала заметно популярнее в Украине. Она напоминает по вкусу хлеб и может быть приправлена различными травами и специями, делая ее отличным дополнением к обеду или ужину.
Эти виды выпечки, появившиеся в украинских пекарнях в последнее время, предлагают новые вкусовые ощущения и демонстрируют, как наша культура потребления и просто предпочтения меняются. Понятное дело, пекарни следуют тенденциям и развивают свой ассортимент. Но на этом многие не останавливаются.
Особые виды выпечки
Все чаще пекарское мастерство идет рука об руку с кондитерским искусством. Соответственно, и мини-пекарни внедряют в свой ассортимент немало уникальных и востребованных видов выпечки, которые покорили сердца сладкоежек, а именно:
- Торты, капкейки, маффины. Торты всегда остаются незабываемым символом праздника. Они представляют разнообразие начинок, форм и декора. От классических шоколадных до изысканных фруктовых или сырных. Капкейки — это маленькие кексики, часто украшенные кремом или глазурью. Они стали символом простоты и изысканности в одном исполнении. Возможности сделать капкейки разными за счет использования вариативных начинок и декора превращают их в хороший выбор для праздников и вечеринок. Маффины — это легкие, нежные кексы с разнообразными начинками. От ягодных до шоколадных, они стали идеальным выбором для завтрака или перекуса, предлагая сочетание воздушной текстуры и богатства вкусов.
- Пироги (фруктовые и творожные). Пироги — это одно из самых любимых блюд во многих кулинарных традициях, и в Украине тоже, напоминает Егор Левченко. Яблочные пироги излучают аромат детства, где хватает трех ингредиентов — сладких яблок, корицы и теста — чтобы создать праздник. Сегодня помимо яблочных начинов могут быть любые другие фруктовые, включая экзотику. Популярны также и творожные пироги. Они предусматривают сочетание нежного теста с ароматной и кремовой начинкой.
- Ходовые десерты — тирамису и чизкейки. Тирамису — это итальянский десерт, который завоевал сердца многих украинских гурманов. Он предусматривает многослойную структуру, которая создает богатый и нежный вкус. Чизкейк — это кремовый десерт на основе творога или маскарпоне с добавлением сахара и яиц. Он может быть с различными добавками: от фруктовых до шоколадных.
Эти особые виды выпечки — не просто угощения для вкусовых рецепторов. Если раньше их можно было купить в кондитерских, то сейчас все чаще хотя бы отдельные перечисленные позиции встречаются и в пекарнях. Эта тенденция настолько усиливается, что порой и разница между производителями (и продавцами) сладостей размывается. Никого в Украине не удивляет, когда открываются пекарни-кондитерские 2 в 1.
Украинцы готовы к новым видам выпечки и сладостей, уверен Егор Левченко
За последнее время у посетителей мини-пекарен, кафе и кондитерских в Украине появился интерес и максимальная открытость к разнообразным новым вкусам и сочетаниям. С этим мнением соглашаются почти все владельцы данных видов малого бизнеса. Однако, несмотря на широкий интерес, одни новые десерты проходят проверку временем, а другие так и не становятся постоянным ассортиментом заведений.
«Наше заведение имеет разнообразную аудиторию: от семейных пар и взрослых до молодежи, — рассказывает Егор Левченко. — Среди гостей есть те, кто предпочитает постоянно брать одни позиции (допустим, круассаны или булочки с маком) и не рисковать с новинками. Но хватает и тех, кто всегда спрашивают — а что это за новенькое у вас и охотно соглашаются попробовать его. Бывает, что первоначальный ажиотаж быстро утихает. Самые ходовые варианты выпечки и десертов, конечно, являются постоянными хитами. У эксклюзивных решений чаще все же другая судьба.
Допустим, недавно наш яблочный бисквит пользовался популярностью, однако со временем его заказывать перестали. Но это не значит, что мы сделали что-то плохо. Просто выбор большой и другие позиции нравятся людям больше. В результате, если какая-то выпечка или десерт остается непроданной, заведение может принять решение не продолжать его производство».
Но и исключения из правил тоже есть. Например, так произошло с чизкейками. Отдельные клиенты начинали спрашивать о том, будут ли они когда-то в ассортименте. Планов изначально таких не было. Затем мы решили провести тестирование. Пока кондитера в нашем заведении не было, заказали у проверенных друзей, так сказать на пробу. И продажи пошли. Затем мы начали делать чизкейки и сами. Какое-то время были сразу несколько позиций (от другого производителя, и наши), но потом перешли только на свое производство».
Многие пекарни и кондитерские любят создавать новые варианты выпечки и десерты. Во-первых, такой подход не позволяет мастерам заскучать, уверен Егор Левченко. Во-вторых, если постоянно обновлять ассортимент, не забирая у клиентов то, что они очень любят, но предлагая что-то потенциально не менее классное, то у заведения появляется дополнительное конкурентное преимущество. Люди будут идти туда, ведь знают — здесь должно было появиться что-то новенькое, а я именно этого и хочу.
Можно даже выделить несколько категорий посетителей мини-пекарен, которые более склонны к экспериментам с новой выпечкой и десертами:
- Любители гастрономических открытий: Люди, которые ценят разнообразие вкусов и постоянно ищут новые гастрономические впечатления.
- Молодежь: Молодые покупатели, особенно те, кто воспринимает еду как часть своего образа жизни и стремится к тому, чтобы попробовать что-то уникальное и стильное.
- Фанаты кулинарных шоу и блогеров: Те, кто увлечен просмотром кулинарных программ, следит за блогерами, которые демонстрируют новые рецепты и вариации выпечки.
- Сторонники ЗОЖ: Люди, которые придерживаются здорового образа жизни и интересуются новыми альтернативами в выпечке с использованием здоровых ингредиентов или альтернативной диеты (например, веганская выпечка).
- Фуди-тревелеры: Люди, которые путешествуют ради еды. Они ищут аутентичные, местные десерты и выпечку в разных странах и городах. Для Украины сейчас это не совсем актуально, но ведь есть еще и региональный туризм, а, например, многие мужчины могут попробовать у себя дома то, что им сейчас недоступно за границей.
Мировые тренды, которые украинские пекари и кондитеры будут перенимать
Глобальные тенденции в мире выпечки и кондитерских изделий регулярно отслеживаются экспертами. Не лишним будет учитывать их в своей работе и владельцам мини-пекарен, убежден Егор Левченко. Среди главных мировых трендов можно выделить следующее:
- Использование контраста между сладостью и солью (остротой) в десертах, а также сочетание сладкого с другими, явно не десертными компонентами — соевым соусом, сыром пармезан и рокфор, а также мясными блюдами после термической обработки.
- Десерты, вдохновленные уличной едой из различных культур, что включает в себя использование популярных специй из различных национальных кухонь, способы подачи блюд и т.д. Например, десерты с индийскими нотками масалы или мексиканскими перцем чили и лаймом. Этот тренд также включает в себя создание компактных десертов, которые удобно есть на ходу или брать с собой.
- Переосмысление классических десертов через использование привычных вкусов в сочетании с новыми ингредиентами или в нестандартной форме подачи. Например, веганские брауни, кофейные кексы, матча-сморы (десерты в виде сэндвичей из крекеров, шоколада и поджаренного на огне маршмеллоу).
- Использование экологически чистых ингредиентов как способа поддержки местного производства и снижения количества пищевых отходов. Например, предлагается обратить внимание на новое растительное молоко из картофеля, для производства которого требуется в 56 раз меньше воды, чем для миндального молока.
- Функциональные десерты, которые не только приносят удовольствие, но и обладают пользой для организма, улучшая здоровье. Это могут быть десерты, содержащие суперфуды, такие как популярный фрукт юдзу, или богатые на витамины травы и растения: бузина, ромашка, шиповник, гибискус и другие.
Заключение
Без сомнений, многие мини-пекарни в Украине сегодня предлагают огромный ассортимент вкуснейшей свежей выпечки на любой вкус. Какую бы продукцию вы ни предпочитали — традиционные для нашей страны булочки, пирожки и слойки, или новые тренды вроде пиццы, фокаччи и разнообразного хлеба, или какие-то десерты вроде тортов, чизкейков и т.д. — почти все эти гастрономические предпочтения могут быть удовлетворены (порой даже в одном месте).
При этом важно, чтобы мини-пекарни использовали только доброкачественные и натуральные ингредиенты, а процесс производства от начала и до конца проходит в одном месте (для обеспечения пристального контроля качества). Только так, убежден Егор Левченко, ставка на многообразие будет сочетаться с еще одной неотъемлемой составляющей успеха — эталонным качеством выпечки и десертов.
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