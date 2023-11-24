У державному бюджеті на 2024 рік Міністерству оборони передбачено 1,16 трильйона гривень, 70% піде на забезпечення військових, 20% - на боєприпаси та озброєння. Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передають Українськi Новини.

Згідно з повідомленням, бюджет Міноборони на наступний рік (1,16 трильйона гривень) умовно можна розбити на три великих пакети, що відповідає підходу країн НАТО.

"Перший пакет - закупівля боєприпасів та озброєння, що становить більше 20% нашого оборонного бюджету. Другий пакет - найбільший - персонал. Витрати на людей становитимуть більше 70% бюджету. Це - грошове забезпечення, додаткові виплати за бойові завдання, навчання, харчування військовослужбовців і забезпечення речовим майном. І третій пакет - експлуатаційні видатки. Вони включають паливо, підготовку війська, комунальні платежі, поточний ремонт", - розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир.