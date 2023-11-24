Печерський суд Києва заарештував майно нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді, а також майно його матері та колишньої дружини, повідомляє "Бабель" із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Рішення про арешт майна було ухвалено в рамках розслідування Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні щодо відмивання грошей та ухилення від податків.

Печерський суд Києва задовольнив клопотання правоохоронців і заарештував 21 квартиру та іншу нерухомість, а також 15 автомобілів Дубінського, його матері та ексдружини.

Зазначається, що розслідування було розпочато на підставі заяви виконавчого директора "Центру протидії корупції", у якій зазначено, що близькі родичі Дубінського (мати і дружина) впродовж кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі вартістю близько $2,5 мільйона.

Зокрема, сам Дубінський придбав дві квартири вартістю $100 тисяч у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на столичному Подолі, шість земельних ділянок у селі Хотів біля Києва, на двох із яких звели маєтки, земельну ділянку з будинком у Солом'янському районі Києва, квартиру в елітному житловому комплексі "Французький квартал" у Печерському районі Києва, квартиру на масиві Теремки в Києві. Станом на листопад 2019 року нардепу належало сім автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda і Subaru.

Мати Дубінського - пенсіонерка, проте за останні п'ять років стала власницею 19 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько мільйона доларів. Також їй належать два автомобілі Mercedes-Benz, два BMW, а також Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa і ЗАЗ Vida.

Колишня дружина Дубінського має сім квартир у Києві, більшість із яких розташовані поруч із квартирами ексчоловіка. Загалом за кілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад $300 тисяч. При цьому її офіційним місцем роботи зазначена посада директора з маркетингу "Ліги фінансового розвитку", засновником якої є Дубінський.

Офіційні доходи сім'ї за період із 2003 до 2022 року становили 19,57 мільйона гривень, а загальна вартість майна Дубінського, його матері та колишньої дружини становить $2,5 мільйона (приблизно 57,85 мільйона гривень) - тобто майже втричі більша за офіційно отримані доходи.

Як повідомлялося, 8 листопада 2023 року Дубінському було вручено протокол про корупцію. Згідно з повідомленням, у серпні та жовтні поточного року Дубінський, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров'я України та до ДБР із депутатськими зверненнями, в яких порушувалися питання, що становлять його приватний інтерес. Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат є фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат є підозрюваним.

Дубінському також висунуто підозри за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити в сусідню європейську країну рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентарій використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" як нібито волонтерів. Слідство встановило, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника - депутата Київської обласної ради 8 скликання, а також директора підконтрольної громадської організації.

Крім того, раніше Дубінському, а також колишньому нардепу Андрію Деркачу й експрокурору Костянтину Кулику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

14 листопада 2023 року Печерський райсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без альтернативи застави у справі про держзраду.

Дубінський обраний до Верховної Ради в мажоритарному окрузі Київської області на позачергових парламентських виборах 2019 року. Від початку нинішньої каденції Верховної Ради (29 серпня 2019 року) і до 2 лютого 2021 року він входив до фракції "Слуга народу". Дубінського виключили із фракції після того, як Сполучені Штати Америки впровадили проти нього санкції через втручання у президентські вибори США.