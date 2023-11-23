Федеральний уряд Німеччини в середу оновив перелік військової допомоги Україні, де помітно, що Київ отримав ще 20 бойових машин піхоти Marder із боєкомплектом.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на перелік військової допомоги Україні від Німеччини.
Разом з отриманими нещодавно 20 БМП Marder Німеччина загалом передала Україні 80 одиниць цієї техніки.
У переліку допомоги за останні дні від ФРН – один танк для розмінування WISENT-1 (усього 12), 2380 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів (усього 21910), по два тягачі 8x8 HX81 та напівпричепи (разом 81 і 76 відповідно).
Також згадуються 2428 телефонів із зашифрованим зв’язком (усього 2667), п’ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance (усього 10), ще дев’ять транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) та дві карети швидкої допомоги.
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