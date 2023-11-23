Верховна Рада запровадила три нових види відпусток.
За законопроєкт №8313 в цілому проголосували 264 депутата за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.
Зокрема, запроваджується творча відпустка, яка надається:
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працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання монографій;
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професійним творчим працівникам закладів культури для підготовки та участі в мистецьких конкурсах, гастрольних заходах та інших культурно-мистецьких проектах.
Також може надаватися відпустка для підготовки та участі у змаганнях.
Вона надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів з компенсацією середньої заробітної плати за рахунок профспілкової організації, за рішенням якої працівник направлений на профспілкове навчання.
Тривалість, порядок та умови надання творчої відпустки і відпустка для участі у змаганнях визначаються трудовим або колективним договором.
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