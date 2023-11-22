Народні збори Болгарії ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про надання Україні бронетехніки, відповідного озброєння та запасних частин. Про це повідомляє BTA у середу, 22 листопада.

Ресурс пише, що рішення ухвалили після двогодинних дебатів. За надання Україні бронетехніки проголосував 131 депутат, 49 виступили проти, один утримався. Парламентський комітет з питань оборони Болгарії зазначив, що зазначені засоби не потрібні Міністерству внутрішніх справ. Угоду про передачу Україні бронетехніки підписали 8 серпня у Софії та 13 - у Києві. Яку саме техніку та її кількість не розголошується.