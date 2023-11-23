Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) за клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) обрав депутату Верховної Ради від "Слуги народу" Андрію Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави. Про це сказано у повідомленні Telegram-каналу САП у середу, 22 листопада.

"Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене виконувачем обов'язків Генерального прокурора, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення", - йдеться у заяві САП.

Одарченка взяли під варту у залі суду. Строк його триманні під вартою – 2 місяці.