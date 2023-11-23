також у роздiлiПолiтика
Стало відомо, що увійде в новий пакет допомоги Німеччини
Словаччина не скасує односторонню заборону на імпорт українського зерна
Умєров підрахував, скільки солдатів втратила за шість тижнів Росія
Угорщина погрожує заблокувати всю допомогу ЄС Україні
Президент Європейської ради: Процес вступу в ЄС часом приносить розчарування
Українські біженці в Британії мають ризик залишитись без даху над головою
Болгарія схвалила передачу Україні бронетехніки і запчастин
Реєстр завданих Росією збитків почне роботу в першому кварталі наступного року
Умєров поки не підтверджує можливу зміну військового командування
Президент Чехії: Зростатиме тиск, щоб закінчити війну якоюсь угодою
Україна очікує відкриття переговорів про поставку в Україну боєприпасів з ЄС
Кабмін дозволив до весни використовувати паперові декларації для оформлення гумдопомоги
The Washington Post пише, як довго Україна буде отримувати зброю від США
Данілов знайшов причину активізації розмов про переговори з Росією
Група нардепів пропонує затвердити Міжнародний чоловічий день
Польскі фермери поєднаються до страйку далекобійників на кордоні з Україною
Зеленський назвав зустріч з міністром оборони США продуктивною
ЄС не скасує "транспортний безвіз" для України на вимогу Польщі

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) за клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) обрав депутату Верховної Ради від "Слуги народу" Андрію Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави. Про це сказано у повідомленні Telegram-каналу САП у середу, 22 листопада. 

"Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене виконувачем обов'язків Генерального прокурора, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення", - йдеться у заяві САП.

Одарченка взяли під варту у залі суду. Строк його триманні під вартою – 2 місяці.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0