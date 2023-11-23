Одностороння заборона на імпорт українського зерна залишиться чинною, доки Європейська комісія не запропонує системного вирішення проблеми із засиллям української агропродукції в Європі, заявив міністр сільського господарства та сільського розвитку Словаччини Ріхард Такач на двосторонній зустрічі з комісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським, яка відбулася під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства AGRIFISH у Брюсселі.

"Словаччина повністю підтримує транзит сільськогосподарської продукції з України в треті країни через коридори солідарності. Однак реальність така, що значна частина цих товарів залишається на загальному ринку ЄС і, таким чином, являє собою цінову конкуренцію для словацьких фермерів, які експортують зернові в ЄС", - наведено його слова в повідомленні на сайті Мінсільгоспу Словаччини.

За інформацією словацького аграрного міністра, у Словаччині зернові культури вирощують приблизно на 500 тис. га землі - приблизно на третині всієї оброблюваної території Словацької Республіки, тому для країни важливо підтримувати цей рівень виробництва.

"Втрата цих виробників призведе до краху словацького сільськогосподарського сектору", - пояснив Такач і додав, що Словаччина очікує від Європейської комісії пропозицій щодо системного вирішення проблеми.

"Доти, доки таке рішення не буде знайдено на рівні ЄС, заборона на імпорт сільськогосподарської продукції з України на словацький ринок, ухвалена на національному рівні, залишатиметься чинною", - заявив міністр.

Єврокомісар Войцеховський, своєю чергою, запевнив Такача, що Єврокомісія уважно ставиться до проблем словацького аграрного сектору, але не вважає односторонні заходи, які планує реалізовувати Словаччина, ідеальними. Однак Європейська комісія готова шукати конструктивне загальноєвропейське рішення в питанні імпорту українських агротоварів.

Коментуючи нещодавно оприлюднену рекомендацію Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ України до ЄС, Такач повідомив, що Словаччина сприймає майбутній вступ України до ЄС як факт.

"Україна має виконувати ті самі умови, що й інші держави ЄС, або до неї ставитимуться так само, як і до інших третіх країн", - сказав Такач і акцентував увагу єврокомісара на майбутній необхідності визначення та перерозподілу підтримки Спільної сільськогосподарської політики з урахуванням масштабів аграрної України.