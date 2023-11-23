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З часу останньої зустрічі в рамках формату "Рамштайн" - шість тижнів тому - РФ втратила майже 36 тисяч своїх солдатів, зазначив міністр оборони Рустем Умєров на відкритті 17 зустрічі Контактної групи з оборони України.

"Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти москва, - це сила. І ми добре вивчили цю мову", - наводить слова Умєрова пресслужба Міноборони.

Умеров додав, що згідно зі звітом Генерального штабу ЗСУ, тільки з часу останньої зустрічі в рамках формату "Рамштайн" РФ втратила майже 36 тисяч солдатів.

Він наголосив, що зброя, надана партнерами - зокрема системи HIMARS, ракети Storm Shadow, SCALP, ATACMS, танки Abrams, Challenger, Leopard - змінила ситуацію на фронті. Подальший розвиток коаліцій спроможностей - зокрема тих, що стосуються артилерії, бронетехніки, авіації, ВМС, ІТ та розмінування - "допоможуть Україні разом з партнерами захистити мільйони невинних життів".

"Наші люди чекають можливості повернутися додому. Відбудувати свої будинки. Возз'єднатися зі своїми сім'ями", - сказав Умєров.

У роботі 17 зустрічі Контактної групи з оборони України в рамках формату "Рамштайн" беруть участь керівники оборонних відомств понад 50 держав. 
ForUm

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