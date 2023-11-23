Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу Євросоюзу Україні, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва, йдеться в листі президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю, повідомляє Politico.

У листі Орбан заявив, що жодні рішення про фінансування України, відкриття переговорів щодо вступу до ЄС або подальші санкції проти Росії не можуть бути ухвалені доти, доки не відбудеться "стратегічна дискусія", коли лідери зберуться в Брюсселі в середині грудня.

"Європейська рада має проаналізувати реалізацію та ефективність нашої поточної політики щодо України, включно з різними програмами допомоги", - пише Орбан у листі, який не має дати, але має печатку його канцелярії.

Він також задався питанням, чому Європа має продовжувати підтримувати Україну в той час, коли США, які надавали Києву основну частину військової допомоги, можуть виявитися не в змозі продовжувати фінансування через партійний глухий кут у питанні про подальшу підтримку.

"Європейська рада має провести відверту і відкриту дискусію про здійсненність стратегічних цілей ЄС в Україні. Чи вважаємо ми ці цілі реально досяжними? Чи є ця стратегія стійкою без надійної підтримки з боку США? Чи можемо ми вважати постійну підтримку з боку США само собою зрозумілою? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни", - наголошується в листі.

Орбан додав також, що "Європейська рада не в змозі ухвалити ключові рішення щодо пропонованих гарантій безпеки або додаткової фінансової підтримки України, схвалити подальше посилення режиму санкцій ЄС або узгодити майбутнє процесу розширення, доки не буде знайдено консенсусу щодо нашої майбутньої стратегії стосовно України".

Як зазначає видання, лист Орбана підвищує ставки в тривалому протистоянні між Будапештом і Брюсселем, який затримує виділення Угорщині EUR13 млрд із коштів ЄС через побоювання, що країна порушує стандарти ЄС у сфері верховенства закону.

Без прямої вказівки на це в листі міститься припущення, що Будапешт може використати своє право вето для блокування виділення запланованої допомоги Україні в розмірі EUR50 млрд - коштів, необхідних для фінансування українського уряду, доки його збройні сили борються з повномасштабним російським вторгненням.

Крім EUR50 млрд, Орбан погрожує заблокувати заплановану військову допомогу Україні в розмірі EUR500 млн, а також початок офіційних переговорів про вступ Києва до 27-членного союзу, які лідери країн сподівалися затвердити на найближчому засіданні Європейської ради 14 і 15 грудня.

За словами одного з дипломатів ЄС, якому було надано анонімність для обговорення конфіденційних обговорень, Орбан "замінував" увесь процес ухвалення рішень щодо України в рамках стратегії, спрямованої на чинення тиску на Європейську комісію з метою виділення Угорщині EUR13 млрд. Дипломат зазначив, що якщо в інших випадках Будапешт утримувався при голосуванні з ключових питань і дозволяв ЄС накласти санкції на Росію, то в цьому випадку "я не бачу, щоб це сталося".

"Для Угорщини це не питання нейтралітету. Йдеться про важелі тиску", - сказав дипломат.