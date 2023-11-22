Кисельов, Майман і Касир – аферисти, які стали зрадниками України

Аферисти, які працювали на наркокартель Хімпром: Майман, Касир і Кисельов, що приєднався до них, продалися Росії, щоб помститися і дискредитувати адвоката Циганкова, який неодноразово «ламав» їм бізнес. Якщо звичайно можна назвати бізнесом наркоторгівлю та мародерство. Про це пише censor.net.

Аферист не має ні честі, ні совісті, ні батьківщини. Продати батьківщину, торгувати батьківщиною, зрадити батьківщину – для них так само нормально, як випити склянку води. Вони не мислять себе категоріями батьківщини чи сім’ї. Жадібність випалила всі їхні людські нутрощі.

Втім, бувають і в них хвилини слабкості, коли місце жадібності займає помста.

Так трапилося і в нашому випадку, коли начальник департаменту виконавчої служби МінЮсту Максим Кисельов проплатив війну з адвокатом Циганковим через те, що той розкрив його аферу з криптовалютами.



Максим Кисельов

На початку цього року Максим Кисельов попросив свого товариша зайняти на час скромні 500 000 євро. А коли не отримав шуканої суми, імітував крадіжку криптоактивів на суму 647 000 доларів. Звинувативши у цьому свого товариша.

При цьому сфабрикував свої докази так грубо, так примітивно, що «розкрили» підробку практично відразу. «Розкрили» і показали, що Кисельов сам викопав собі яму, бо під присягою обмовив чесну людину, і документи, що свідчать про це є!

оли Кисельов зрозумів, що його брехня викрили адвокат Циганков, він влаштував проти нього справжню медійну війну, а коли зрозумів, що його методи не працюють, у безсилій злості став спонсором розстрілу автомобіля адвоката!

Зрозуміло, що Кисельов зробити все це сам не міг. Помічниками йому стали відомий на всю Україну аферист, а у вузьких колах наркодилер — Михайло Майман та його «гаманець» Володимир Касір.

Майман, незважаючи на те, що він довгий час був його адвокатом, люто ненавидить Циганкова. Тому що саме Циганков став одним із перших, хто не злякався і викрив його, заявивши Майману в обличчя, що таким покидькам як він у ДФТГ не місце. І вже тим більше не місце поряд з людьми, які прийшли батьківщину захищати і готові віддати за її свободу все, що в них є, включаючи життя, а не намагатися заробити на моменті, на горі, на трагедії. на страху, на довірі.

Майман думав, що зможе реалізувати план знищення спільного з Кисельовим ворога, брудним ротом готового на все заради слави та грошей — треш блогера Стаса Домбровського.

Домбровський, крім того, що хворий на сцену, і не може жити без епатажу, і всю свою біографію був «торпедою» — інструментів у руках інших. Не він, а їм, його похабством атакували, ображали і принижували неугодних.

Домбровський також мав на Циганкова зуб. У той дивовижний момент, коли Домбровський побувавши торпедою в руках Маймана, а потім став його викривачем, він запросив Циганкова для інтерв’ю, яка викриває того ж Маймана.

Конфлікт, що трапився за інтерв’ю. Швидше за все, намагаючись таким чином отримати з Циганкова гроші за надану увагу, Стас попросив у нього позику 3000 доларів. Отримавши відмову, він дико образився, заявивши, що Циганков пошкодує.

Очевидно, саме наслідком цієї невдалої спроби розжитися, і стала серія матеріалів Домбровського, які нібито викривають Циганкова, який при кожній зручній нагоді ображає адвоката, і згадує магічну цифру в 50 мільйонів доларів.

При цьому, нагадаємо, в Україні, як і будь-якій цивілізованій країні, діють закони та правоохоронна система. І якщо заявник має підстави припускати, що в діях громадянина вбачаються ознаки протиправних дій, то він зобов’язаний заявити в поліцію, а не, нібито безкоштовно, знімати відеоматеріали про те, що автор має незаперечні докази злочинної діяльності.

Так роблять лише шантажисти, які вимагають гроші з нечистих на руку злочинців. Отримавши необхідну суму, їхнє громадянське сумління засинає, а матеріали, що нібито викривають, зникають!

Що ми й спостерігаємо на каналі Домбровського. Він ніколи не викладає нічого просто так. І коли матеріали з його стрічки зникають, він на якийсь час почувається щасливим та змінює градус риторики. Може це пов’язано з тим, що йому заплатили? Що він закрив свій брудний рот, бо «заробив»?

Втім, коли клієнт палає жагою помсти, його легко розвести не одну акцію.

Ось Майман і запропонував Кисельову випустити ще одну «торпеду» — свого спільника Володимира Касіра.

За підписом Касіра виходить ряд замовних матеріалів, на найдешевших сайтах, але найвдаліший плювок виходить з російського пропагандистського сайту ПолітНавігатор!

Там репостять матеріал нібито українського, а за фактом російського проекту Олексія Кутепова — ДНК із заголовком: «Екс-бойовик українського добробату розповів про тотальну крадіжку гуманітарки та спорядження< a i=2>«.

Касир огульно звинувачує адвоката Циганкова та волонтера Хорошкіну в тому, що вони вкрали та продали гуманітарну допомогу на суму в 50 мільйонів доларів. При цьому, зауважте, колишній співробітник НАБУ, а отже знайомий із процедурою. Також, не йде до органу, що його вигнав раніше, не пише заяву в поліцію, а записує інтерв’ю у відвертого агента Кремля, Олексія Кутепова, пташеняті гнізда Жана Новосельцева та його «17 каналу», спонсором якого був швидкий «банкір» Сергій Арбузов.



17 канал

Щоб вам стало дуже цікаво додамо, що «17 канал», це типовий приклад російської агентури, де під виглядом журналістів працювали відверті вороги України, такі відомі провокатори: Жан Новосельцев, Олексій Кутепов, Сергій Капустян, Руслан Коцаба, Андрій Павловський та Дмитро Філімонов . Останні два “журналісти” – співробітники російського “LifeNews”.

Примітно, що Олексій Кутепов був ініціатором проекту «Медіа Люстрація, до «експертної ради» якого входили: Володимир Рубан, Тетяна Монтян, Людмила Ускова та друг та куратор Кирила Стремоусова – «правозахисник» Дмитро Василець.

«17 канал» не лише просував таких відомих «експертів» як Бережна, Олена Бондаренко, Гужва, а й був першим, хто опублікував матеріал про ДТП за участю сина Порошенка на Хрещатику. Першим, хто зробив перші світлини з місця вбивства Олеся Бузини. Першим, хто опинився на місці вбивства Павла Шеремета.

І ще раз.

Дайте відповідь собі, будь ласка, як і чому на каналі «ДНК», який відверто працює на очорніння України, на створення в нашій країні конфліктних ситуацій, з’являється Володимир Касір — ад’ютант Михайла Маймана, його «чорний гаманець», і звинувачує начальника штабу ДФТГ №14 У тому, що він розграбував батальйон, вкрав гуманітарну допомогу на 50 мільйонів, і привласнив гроші одного зі спонсорів.

При цьому, жодне інше прізвище спонсора не називається, і жодна претензія чи звинувачення щодо присвоєння грошей та гуманітарної допомоги від інших спонсорів на адресу Циганкова не звучить!

Як так виходить, що така несподівана короткозорість сталася у колишнього співробітника НАБУ? Може ця короткозорість пов’язана з тим, що у нього є замовлення на очорнення однієї конкретної людини? І він на замовлення очорнює його ім’я. Оскільки ніяких фактів немає, він робить це на каналі, якому важливо максимально очорнити ім’я українців добровольців та волонтерів! Канал, на якому всім начхати, на те, хто ображає Україну, українців і всіх тих, хто не дає Росії захопити Україну, головне щоб було більше бруду, підлості та брехні.

Дивно, звичайно, що Касир, бізнес якого сьогодні це операції з криптовалютами, ні слова не говорить, про те, скільки Майман через нього переказав грошей, на які свої рахунки, і звідки ці гроші у Маймана з’явилися. Як і не каже, звідки має пікантне відео Маймана, яке він продав наркокартелю, на який раніше працював Майман. Як і не каже, а чи знав він, будучи «гаманцем» Маймана, про те, що Майман наркодилер?

Чому ці факти не стали надбанням широкого загалу?

Проте, не єдиним Касиром збагатилися російські пропагандисти.



Стас Домбровский

У прагненні закріпити успіх на російському телебаченні та покарати всіх тих, хто не відреагував на відвертий шантаж, треш-блогер Стас Домбровський ставати хедлайнером програми «Бандитська Україна«, який виходить на інфосмітнику РЕН-ТВ.

Там Домбровський, разом із такими відомими зрадниками України, як Шарій, Ківа та Онищенко, звинуватили найвище керівництво країни у пособництві та навіть у роботі на наркокартель Хімпром.

То чому Домбровський не згадав у випуску Андрія Циганкова, цілком зрозуміло.

Більше ймовірно, що чорний рот Домбровського, коли він виступав рупором Кремля, не був затребуваний щодо Циганкова. Оскільки цілі росіян були значно вищі за адвоката-добровльця. Тим більше, що Домбровський приділив стільки уваги Президентові та голові Офісу, яких щиро ненавидить. Поливав їх брудом, використовуючи весь свій арсенал.

Зрада Домбровського

Тим не менш, Домбровський все одно не відпускає Циганкова, повторюючи, що нібито викрив його своїми матеріалами-вимаганнями, які складалися з безглуздих переговорів, безглуздих звинувачень, і регулярно повторюваної, немов мантру, сумі в 50 мільйонів доларів.

За стримами Домбровського зрозуміло, що ідею змішати із брудом ім’я Циганкова проплатив йому аферист-утікач і наркодилер Майман. Він же мабуть і заплатив ласому на довгий рубль треш-блогеру.

Втім, можливо, що Майман і заплатив Домбровському, зігравши на дурній наївності того.

Адже Майман так само як і Домбровський перебуває у конфлікті з Хімпромом, якому винен величезну суму грошей за товар, і віддавати ці гроші він не збирається.

Нацькувавши брудноротого Домбровського на Циганкова, Майман не тільки заробляє, а й мститься.

Михайло Майман

Циганков був одним із тих, хто ініціював вигнання Маймана з батальйону, і був тим, хто жорстко заборонив Майману продаж наркотиків, мародерство, присвоєння донатів , та спекуляції на ім’я ДФТГ, для своїх брудних операцій. Зрозуміло, що таким чином він поламав Майман весь бізнес на війні. Бізнес, який, за словами того ж таки Касира, приніс йому 3 мільйони доларів. Ад’ютант, який виводив ці гроші в крипту, був такий захоплений Майманом, що не міг не похвалитися однополчанам.

Все вказує на Маймана. Він міг “зарядити” Домбровського атакувати Циганкова. Він же міг ініціювати розстріл машини Циганкова того ж дня, коли спалили будинок Домбровському. Він міг і будинок Домбровському спалити.

Але що дуже важливе! Чому зрозуміло, що Майман брудними ротами Домбровського та Касира не особисто мстить Циганкову?

Майман продажна шкура, а не інвестор акцій та проектів. Навіть якщо це стосується його персональної ненависті та бажання помститися.

Він максимально жадібний, але готовий виконати будь-яку забаганку клієнта, особливо якщо ціна його влаштує.

Так вийшло і з Максимом Кисельовим, чиновником, який вибудував корупційний бізнес, який приносить тільки йому близько 1 мільйона доларів на місяць!

Чиновника, який, дуже не безкоштовно, рятує бізнеси та нерухомість російських агентів, олігархів, вільних та мимовільних слуг Кремля.

Циганков в курсі його махінацій, оскільки є адвокатом, колишнього близького друга Кисельова, того самого, проти якого Кисельов сфабрикував докази про крадіжку у нього криптовалюти. Підроблені докази, які, за задумом Кисельова, стануть формальною причиною для того, щоб «покарати» колишнього друга сім’ї, відібравши у нього будинок під Києвом.

Що ще важливе. Кисельов розміщував у ЗМІ низку публікацій, в яких звинувачував Циганкова в роботі на ФСБ.

Знову ж таки, він як законослухняний громадянин, не звернувся до СБУ з доказами, не написав заяви до поліції, а сплатив із власної кишені не дешеві публікації у ЗМІ!

Чому? Може тому, що він не може легалізувати опубліковані факти? Чи тому, що вони несподівано розкриють його тісні контакти з російською агентурою?

Про роботу на російських говорить і той факт, що Кисельов (або його куратори) міг допомогти Майману з вибором каналів на яких вийшли відео, що нібито викриває Циганкова.

Ну а про те, що Майман причетний до розстрілу машини говорить той факт, що до того, як інформація про інцидент з’явилася в ЗМІ, саме він розповів про це в стримі Домбровського.

Втім, незабаром ця історія матиме свій логічний кінець.

Адвокат Циганков підготував низку заяв до прокуратури України та Швейцарії, де викладено підстави для порушення справ проти ОЗУ Маймана, Кисельова та Касира.

Війна не привід відкладати припинення діяльності аферистів та здирників, які після відвертої роботи на Кремль та розстрілу машини адвоката, точно перейшли межу.

P.S. Загнаний у куток своєю дурістю та жадібністю треш-блогер Стас Домбровський, вчора анонсував акт самоспалення, а сьогодні намагається «закосити на дурню», тобто перевірити, що він божевільний. І таким чином уникнути відповідальності за свої злочини проти честі, країни та совісті.

Думка хороша, але слабореалізована у Швейцарії, де за гроші довідку не купиш.

Що ніяк не знецінює цю ідею, для Маймана та Касира, яким така довідка може і справді допоможе уникнути заслуженого покарання.

Джерело: https://narodna-pravda.ua/2023/11/22/kyselov-majman-i-kasyr-aferysty-yaki-staly-zradnykamy-ukrayiny/