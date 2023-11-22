Президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє зробити все можливе, щоб Україна та Молдова до кінця року отримали рішення про початок переговорів про вступ до ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням слова Мішеля після переговорів з президентами України і Молдови у Києві

Мішель наголосив, що шлях України і Молдови до вступу в ЄС був однією з тем переговорів з президентами Володимиром Зеленським і Маєю Санду, що відбулися у вівторок, і на цій зустрічі він дав колегам обіцянку, яку потім взявся повторити публічно, у присутності журналістів.

"Шановні президенти Зеленський і Санду, дорогі громадяни України та Молдови, запевняю, я не втрачу жодного шансу, щоб задовольнити ваш законні амбіції та очікування", – заявив він.

Очільник Євроради підкреслив, що наразі йдеться не про сам вступ, а про початок тривалого процесу, який "сповнений вимог і часом приносить розчарування", а також нагадав, що обом країнам потрібно буде виконати чимало завдань, у тому числі у питанні верховенства права, однак перший крок має бути зроблений саме зараз.

"Я зроблю все, щоби переконати 27 колег (лідерів держав-членів ЄС), що нам потрібне позитивне рішення у грудні", – заявив він.

Мішель також навів три головні аргументи, за допомогою яких він переконуватиме учасників саміту.

По-перше, він вважає, що початок переговорів про вступ України і Молдови до ЄС "буде сигналом європейським громадянам, що ми опікуємося їхньою безпекою і добробутом", оскільки, на його переконання, розширення дозволить зробити Європу безпечнішою і багатшою.

"По-друге, це буде сигналом для громадян України та Молдови, що ми є надійним партнером, що ми серйозні і що ми тримаємо слова", – заявив Мішель, наголосивши, що це також вагомий аргумент для 27 лідерів.

І по-третє, початок переговорів з Україною, на яку напала Росія, "буде сигналом для Кремля та для всіх у світі, хто хоче підірвати світовий порядок".