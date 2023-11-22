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Працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) Львова та області уповноважили перевіряти наявність документів у військовозобов'язаних - усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на території регіону.

Це закріплено наказом Львівської обласної військової адміністрації від 17 листопада 2023 р., розміщеним на сайті ОВА.

У наказі про перевірку документів ідеться про те, що представники "військкоматів" спільно з правоохоронцями уповноважені здійснювати такі перевірки у всіх громадян призовного віку на території міста та області під час дії воєнного стану.

Згідно з наказом, військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років повинні мати із собою документи, що засвідчують особу, посвідчення про приписку до призовної дільниці та військовий квиток або тимчасове свідоцтво військовозобов'язаного.

 
ForUm

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