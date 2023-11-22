Працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) Львова та області уповноважили перевіряти наявність документів у військовозобов'язаних - усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на території регіону.

Це закріплено наказом Львівської обласної військової адміністрації від 17 листопада 2023 р., розміщеним на сайті ОВА.

У наказі про перевірку документів ідеться про те, що представники "військкоматів" спільно з правоохоронцями уповноважені здійснювати такі перевірки у всіх громадян призовного віку на території міста та області під час дії воєнного стану.

Згідно з наказом, військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років повинні мати із собою документи, що засвідчують особу, посвідчення про приписку до призовної дільниці та військовий квиток або тимчасове свідоцтво військовозобов'язаного.