Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в питанні можливої зміни українських військових командувачів наразі рішення не ухвалювали, але робиться все необхідне для підвищення ефективності.

"Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі військовому обговорюємо. У цьому плані маю сказати, що рішення поки що не ухвалено. Але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це", - сказав Умєров на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві.

Він також зазначив, що "якщо такі речі відбуваються, то відбуваються в питаннях, які порушували раніше або для досягнення більшої ефективності".