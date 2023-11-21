Американське видання The Washington Post з посиланням на офіційних осіб, які подорожували з главою Пентагону Ллойдом Остіном до Києва 20 листопада стверджують, що США зможуть передавати Україні далекобійну зброю та артилерійські боєприпаси ще "деякий час".

Видання пише про зростання занепокоєння в Києві через підтримку Заходом війни на Близькому Сході та зменшення підтримки Україні. Один із високопоставлених представників оборонного відомства напередодні прибуття Остіна до Києва заявив, що українська та ізраїльські армії – "Це дві армії, які стикаються з двома різними видами боротьби".

"Там, де є збіг у певних видах боєприпасів... немає ніякого скорочення в наданні можливостей", - пише видання.

WP з посиланням на офіційних осіб Пентагону повідомило, що вони сподіваються під час свого візиту в Київ дізнатися, яку стратегію Україна підготувала проти Росії на зиму.