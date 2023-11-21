Кабінет Міністрів продовжив використання паперових декларацій для ввезення в Україну гуманітарної допомоги до 1 квітня 2024 року. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики, передають Українськi Новини.

"Кабінет Міністрів продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня наступного року. Це дасть змогу організаціям, які завозять гуманітарну допомогу, продовжувати свою діяльність за звичними процедурами", - йдеться у повідомленні.

У той же час, з 1 грудня цього року отримувачі можуть вже почати використовувати цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги, тобто подавати декларацію онлайн з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Міністерство зазначає, що відповідні зміни були ухвалені за результатами опрацювання зворотнього зв'язку від волонтерської спільноти, яка активно долучилась до обговорення проблематики.

Перехідний період з можливістю подання паперової декларації триватиме до 1 квітня 2024 року. За цей час Мінсоцполітики, у співпраці з іншими органами влади та громадянським суспільством, продовжить опрацьовувати конструктивні коментарі та пропозиції для покращення правового регулювання процедури ввезення і обліку гумдопомоги.

Як зазначається, під час перехідного періоду фонди, громадські організації та інші отримувачі зможуть адаптувати свої процеси до використання цифрової системи та оцінити її переваги.

Наголошується, що з 1 грудня у отримувача немає обов’язку користуватись лише паперовим чи цифровим механізмом, тобто організація може використовувати будь-який варіант.