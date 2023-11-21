Україна очікує, що під час засідання Ради Європейського Союзу у грудні будуть прийняті рішення про відкриття переговорів про вступ України в ЄС, поставку в Україну боєприпасів з ЄС, а також про Спеціальний трибунал у злочині агресії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережі Х (раніше - Twitter), розповідоючі про свою розмову з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, передають Українськi Новини.

"Під час нашої розмови Цахкна і я скоординували кроки щодо вступу України в ЄС і засідання Ради ЄС у грудні, на якому, як очікується, буде ухвалене рішення про відкриття переговорів про вступ; постачання в Україну боєприпасів з ЄС та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - написав він.