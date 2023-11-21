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Група народних депутатів пропонує Верховній Раді затвердити Міжнародний чоловічий день і щорічно відзначати його 19 листопада.

Відповідний проєкт постанови №10270 зареєстровано на сайті парламенту в понеділок, 20 листопада.

"Встановлення Міжнародного чоловічого дня допоможе акцентувати увагу на конкретних питаннях, які стосуються чоловіків, таких як здоров'я, психічне благополуччя, батьківство та інші. Це може стати сприянням для обговорення і прийняття соціальних і законодавчих ініціатив, спрямованих на покращення якості життя чоловіків. Міжнародний чоловічий день може служити платформою для поширення усвідомлення щодо проблем, які стосуються чоловіків, таких як насильство, зловживання алкоголем та інші соціальні виклики. Це може сприяти розробці та реалізації ефективних програм і заходів з їхнього запобігання", - зазначено в пояснювальній записці.

Міжнародний день чоловіків був заснований у Тринідаді і Тобаго у 1999 році доктором Джеромом Тулак Сінгхом на честь дня народження його батька. Як свято його відзначають більше ніж у 80 країнах світу.

Співавторами проєкту постанови у ВР виступили Марія Мезенцева, Олександр Мережко, Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), Ярослав Юрчишин ("Голос").
ForUm

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