Президент України Володимир Зеленський назвав продуктивною зустріч із міністром оборони Ллойдом Остіном.

"Дуже продуктивна розмова і важливо, що напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн". Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та його перспективи, те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок.

"Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів, я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії, снарядів, які потрібні саме зараз", - зазначив Зеленський.

За його словами, "обговорили також українські дії в Чорному морі та захист нашого експортного коридору. Свобода мореплавства є основоположною цінністю для всього світу".

"І Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою. Я дякую всім партнерам, які допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі і в нашому морі", - заявив президент України.