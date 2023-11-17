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Європейський союз не збирається скасовувати для України "транспортний безвіз", як цього вимагають польські перевізники.

Про це повідомляє Мінвідновлення.

На тристоронній зустрічі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було погоджено, що "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року.

Польським протестувальникам пропонували різні варіанти розв'язання проблеми, проте всі вони не задовольнили перевізників. Наразі продовжується пошук рішень, які б дозволили вирішити ситуацію.
ForUm

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