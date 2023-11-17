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Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом звернення групи народних депутатів України у зв'язку з неправдивим повідомленням громадянина про злочин, повідомляє Національна поліція України.

"За фактом звернення групи народних депутатів щодо неправдивого повідомлення про злочин столичні слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії громадянина України кваліфіковано як завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні Національної поліції України в четвер.

У повідомленні поліції не зазначено, про якого громадянина йдеться. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про ексрадника глави Офісу президента України Олексія Арестовича.

Водночас у відомстві уточнили, що до Шевченківського районного управління поліції Києва надійшла заява від народних депутатів України про ймовірне вчинення кримінального правопорушення громадянином України, що полягає у завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме в поданні заяви до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народним депутатом.

"Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення", - інформують у Нацполіції. 

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що влітку у Львові між народним депутатом України Наталією Піпою й вуличним співаком, який виконував пісні Віктора Цоя, виникла перепалка. Молодий чоловік, який виконував пісню, нецензурно висловився на адресу депутатки, яка, своєю чергою, звернулася в поліцію.

За виконавця пісні заступився Арестович, звернувшись до Державного бюро розслідувань із заявою, після чого суд зобов'язав бюро відкрити провадження за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Згодом група народних депутатів подала заяву в поліцію, стверджуючи, що повідомлення Арестовича про вчинення депутатом злочину є завідомо неправдивим.

Сам Арестович, за інформацією ЗМІ, наразі перебуває за кордоном.
ForUm

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