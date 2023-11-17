Апеляційний суд Києва на засіданні в четвер частково змінив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському, повідомляє "Суспільне".

"Бізнесмен залишиться під вартою до 2 грудня, а не до 2 січня 2024 року, з альтернативою застави 3 млрд 891 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Коломойський і його адвокати просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.

Як повідомлялося, 24 жовтня Шевченківський районний суд Києва залишив чинним запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3,8 млрд грн, не задовольнивши клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.

Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами ПриватБанку. Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Правоохоронці встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 рр. легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. Водночас він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

За даними слідства, у період з 2013-го до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, що складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником й акціонером.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПАТ КБ "Приватбанк" Коломойському і п'ятьом його колишнім топменеджерам у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.