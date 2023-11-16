Колишня підлегла і соратниця ексголови Управління СБУ в Харківської області Романа Дудіна, нині обвинувачуваного у держзраді, Тетяна Мірюк стала помічницею Генерального прокурора Андрія Костіна. Про це повідомило видання Народна правда з посиланням на джерела в ОГП.

Вона починала кар’єру в Управлінні СБУ в Одеській області, але потім перевелась до Харківського УСБУ. Працювала заступницею начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а у 2021 році — очолила Дергачівський міжрайвідділ УСБУ в Харківській області.

Як стверджується, під час перебування на цій посаді Тетяна Мірюк купила дві квартири в елітному ЖК «Острів» (м. Харків, вул. Римарська) та новий LEXUS RX 350, ціни на який стартують від 2,8 млн грн.

Її чоловік Сергій Мірюк народився і тривалий час проживав у Криму. Має російський паспорт і бізнес в РФ. Він є співзасновником ТОВ «Гейзер» (податковий номер 3123322910) у Белгороді. Компанія була зареєстрована 26 квітня 2013 року і займається будівництвом. Паралельно має бізнес в Україні: володіє ТОВ «Акін-М» (код 36455491), ТОВ «Нікомір» (44594233), БО «Нікомір» (45052305).

Прибутковий бізнес у країні-агресорці мають і його найближчі родичі — батько Олександр Мірюк, брат Валерій і його дружина Ганна. Родинний бізнес сконцентрований у Калузькій області. Компанії ТОВ «Фаворит-Импекс» іТОВ «Ода» займаються оптовою торгівлею обладнанням і будівництвом. Прибутковість першої фірми у 2022 році зросла на 89%, другої — на понад 2000%. Третя фірма — ТОВ «МТМ» — займається продажем одягу та електротехніки, будівництвом інженерних комунікацій, житлових і нежитлових приміщень, тощо.

Як зазначається в матеріалі, призначення Тетяни Мірюк помічницею Андрія Костіна дискредитує Офіс генпрокурора, який має «переслідувати спонсорів війни, а не працевлаштовувати їх». Також це становить конфлікт інтересів. Адже якщо російський бізнес родичів Тетяни Мірюк зацікавить правоохоронні органи, вона може мати впливати на слідство.

Журналісти нагадали, що свого часу громадські активісти не рекомендували до призначення прокурором самого Андрія Костіна. Він мав проблеми із декларуванням та «оптимізацією» податків, а також блокував судову реформу.

«З огляду на це, видається, що призначення Тетяни Мірюк помічницею Генпрокурора не помилка і не випадковість, а цілеспрямоване формування вертикалі однодумців», — пише Народна правда.