Букет квітів – це чудова можливість сказати коханій про свої почуття, подарувати незабутні емоції та привітати рідних зі святами. Здавалося б, що може бути легше, ніж купити або зробити замовлення квітів. Однак у деяких ситуаціях підібрати відповідний букет не так уже й просто. Тому, якщо є сумніви, краще звернутися до професійних флористів компанії Flowers.ua https://flowers.ua, яка вже 20 років займається доставкою квітів та подарунків по Україні.

Навіщо дарувати квіти

Квіти – недешеве задоволення. Крім того, у зрізаному вигляді вони живуть недовго – від декількох днів до кількох тижнів. Проте букет був, є і буде одним із найбажаніших подарунків для коханих https://flowers.ua/ua/tsvety-lyubimoy. Квіти вручають, щоб підкреслити радість від моменту зустрічі, підсолодити гіркоту розлуки, висловити свою повагу, проявити турботу та увагу. Незалежно від події, квіти завжди піднімають настрій. Яскраві відтінки активують у людському мозку зону, що відповідає за позитивні емоції, а запах бутонів сприяє якнайшвидшій регенерації клітин та допомагає зосередитися.

Як вибрати букет

Знаючи, які квіти можна подарувати, якою буде їхня кількість, упаковка та декор, не варто забувати про таке: букет має бути свіжим і простояти в такому вигляді якомога довше. Проте будь-яка квіткова композиція має одну неприємну особливість – швидке в'янення. Особливо, якщо букет складається з таких “примхливих” квітів, як троянди.

На що звертати увагу при виборі букета

Стебла повинні бути міцними, не дуже сухими. Бутон – пружним, оточеним щільними пелюстками. Самі пелюстки – еластичними й такими, що швидко повертаються в початкове положення, якщо їх трохи відігнути. Також не повинно бути жодних темних плям, липких згустків, ознак гниття та неприємного запаху. Однак не можна заперечувати той факт, що більшість букетів із троянд та інших квітів в'яне передчасно саме через людську неуважність. А якщо точніше – через відсутність належного догляду за букетом. Давайте розглянемо, що треба робити для того, щоб квіткова композиція радувала всіх якомога довше.

Правильний догляд за букетом у вазі