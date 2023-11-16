Міністерство енергетики України і американська компанія Tetra Tech домовилися про співпрацю у розмінуванні енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Розмінування енергетичних об’єктів – один з пріоритетів, завдяки якому енергетики зможуть швидше відновлювати електро- і газопостачання населенню", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

За попередніми оцінками компаній паливно-енергетичного сектору, площа територій енергетичної інфраструктури, які потребують обстеження на наявність ділянок, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни, становить понад 30 тисяч гектарів лише на підконтрольних Україні територіях.

Найбільш замінованими є території енергетичної інфраструктури Запорізької, Донецької та Харківської областей. Також розмінування потребують об’єкти у Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Житомирській областях, наголосили у відомстві.

Передбачається, що Tetra Tech, Inc надаватиме технічну допомогу та консультативну підтримку Mіненерго в реалізації заходів протимінної діяльності.

Також сторони співпрацюватимуть для безпечного відновлення критичної енергетичної інфраструктури України шляхом очищення енергетичних об’єктів, їх майданчиків та прилеглих територій від вибухонебезпечних пережитків війни та їх компонентів, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, та забезпечення належної безпечної експлуатації енергетичних об’єктів.