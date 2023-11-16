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Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Про це сказано в заяві СБУ у середу, 15 листопада.

За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю Фаріон сказала, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями, що обурило українських захисників та суспільство. Крім того, у своїх соцмережах вона опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму з його ім’ям, прізвищем та іншими персональними даними. 

Кримінальне провадження відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
▪️ ст. 435-1 (образа честі та гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);
▪️ ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);
▪️ ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя).

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. Триває досудове розслідування.
ForUm

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