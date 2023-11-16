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Посол Україні в США Оксана Маркарова запевнила, що вчорашнє голосування Конгресу США без допомоги Україні не "зрада". Про це Маркарова написала в Facebook, передають Українськi Новини.

Маркарова зазначила, що 14 листопада Палата представників США прийняла проект нової тимчасової бюджетної резолюції (ТБР), уникнувши припинення роботи федерального уряду (шатдауну).

"Нова ТБР є т.зв. "чистою" резолюцією - тобто продовжує дію видатків на рівні минулого року. Жодні додаткові питання, які зараз активно обговорюються в Конгресі, включно з міжнародна допомогою Україні та Ізраїлю, не планувались в цей документ", - написала вона.

В подальшому, проект ТБР потребуватиме затвердження в Сенаті та підпису Президента США  Джо Байдена.

Маркарова запевнила, що допомога Україні активно обговорюється в Конгресі.

"Допомога Україні в активному обговоренні в Конгресі - як у варіанті пропозиції поданої Адміністрацією Байдена, так і у різних інших модальностях, але на відміну від ТБР допомога нам обговорюється на рік, а не на 3 місяці", - наголосила вона.

Вона зазначила, що посольство України в США, а також всі українські делегації, українська громада та всі організації в США активно доносять до Конгресу і обгрунтовують, що  перемога України - питання не тільки української а й американської національної безпеки, що Україні терміново потрібне продовження допомоги, а також що допомога потрібна як військова, так і пряма бюджетна, енергетична, гуманітарна.

Посол також зазначила, що дискусії в конгресі дуже складні, і включають як питання пов’язані з Україною, так і внутрішні питання, які загострились в передвиборчий рік, однак друзі України в Конгресі роблять титанічну роботу по обгрунтовуванню, чому зараз час підтримати Україну.Вона також звернула увагу на те, що вчора Сенат вдруге не підтримав допомогу Ізраїлю за скороченою процедурою.
ForUm

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