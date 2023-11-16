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Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель разом із Європейською комісією в середу представили державам-членам пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти країни-агресорки Росії. Про це повідомляє видання "Європейська правда".

Повідомляється, що пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

Також окремо згадується про необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ.

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу

Інших подробиць у заяві європейських відомств не наводиться.

 
ForUm

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