Компетентні органи Греції затримали в Афінах громадянина України, підозрюваного в незаконному заволодінні бюджетними коштами Міністерства оборони України розміром 43 млн грн, повідомляється у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в середу.

"Підозрюваний у змові з іншими особами заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало як попередню оплату за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. Надалі зазначені кошти були переказані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт і послуг. Злочин було скоєно в період з 2 березня по 10 травня 2022 року. На той час підозрюваний обіймав посаду директора компанії", - ідеться в повідомленні.

12 липня йому повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

6 листопада прокурори Офісу генпрокурора направили до компетентних органів Греції запит на затримання і тимчасовий арешт зловмисника. У межах співпраці з Інтерполом було направлено запит на публікацію "Червоного оповіщення".

"У результаті, підозрюваного було затримано та рішенням Апеляційного суду Афін застосовано тимчасовий арешт. Наразі готуються усі необхідні документи для направлення запиту про видачу зазначеної особи українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності", - розповіли в Офісі генпрокурора.