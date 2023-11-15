Президент України Володимир Зеленський сказав, що ЗСУ не можуть відправити на навчання на F-16 достатню кількість пілотів, тому що "вони воюють".

"Тренувальні місії почалися. Вони поки що, по-моєму, мінімальні. Ми хочемо це прискорити, для цього потрібні пілоти", - сказав він в інтерв'ю африканським журналістам.

"Ми у війні. Це означає, що наші пілоти зараз воюють. І це означає, що ви маєте взяти їхню частину, відірвати цю частину пілотів і відправити вчитися на літаки іншого класу. Тому цей баланс військові повинні менеджерити спеціально, щоб не втратити той флот, який у нас є", - пояснив президент.

Зазначивши, що "Росія має повну перевагу в небі", Зеленський сказав, що українська авіація - "хоч якийсь стримувальний фактор".

Він також наголосив на необхідності посилення ППО на фронті. "ППО, яке знаходиться на фронті, на полі бою, для того, щоб твої війська не стояли на місці, а йшли вперед, це означає, що потрібно знизити присутність Росії в небі, в нашому небі. Можна.... поставити ППО, і вони самі будуть боятися", - сказав президент.