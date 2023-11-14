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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на Раді міністрів закордонних справ ЄС назвав заклики до припинення вогню в Україні зараз - "ганебною пропозицією", порівнявши це з тим, як нагодувати ведмедя і запросити його повернутися пізніше.

"Як би ми не намагалися це уявити, припинення вогню стало б перемогою Путіна. Україна ніколи не припинить битися, якщо ми не виберемо залишити їх. Ганебна пропозиція, яку я чую, - це нагодувати ведмедя і запросити його повернутися пізніше. Це було моє попередження сьогодні в Брюсселі", - написав він у Х (колишній твіттер).
ForUm

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