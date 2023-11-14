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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

"Детально розповів про обстановку на фронті. Авдіївський, Куп'янський і Мар'їнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована. Водночас Збройні Сили України продовжують ведення наступальних дій на певних напрямках і завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. З генералом Брауном також обговорили наші плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Насамперед ідеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПЛА", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Крім того, генерали обговорили питання підготовки українських військовослужбовців і відновлення боєздатності підрозділів.

Залужний також висловив подяку американським партнерам за підтримку і допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.
ForUm

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