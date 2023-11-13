Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату фракції "Батьківщина" Андрію Ніколаєнку, який скоїв ДТП у Житомирській області, внаслідок чого загинула дівчина. Про це Українським Новинам повідомили в ДБР. "Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - повідомили в ДБР. За матеріалами ДБР Офіс генерального прокурора повідомив Ніколієнку про підозру. ДТП сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько 10-ї ранку 3 листопада. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, збив насмерть пішохода. Ніколаєнко, за даними слідства, всупереч вимогам пунктів ПДР їхав з перевищенням дозволеної швидкості.

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