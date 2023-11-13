Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне звернути особливу увагу на захист країни від ударів дронами і ракетами в зимовий період.

"Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими. І в нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів", - сказав він у відеозверненні в неділю.

Він подякував "усім нашим партнерам, які допомогли Україні з ППО. Це різні країни: Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Британія, це Норвегія, Італія, Румунія, Швеція, Нідерланди, Словаччина, Чехія, Болгарія, Польща, держави Балтії та інші країни".

"Петріоти", "Насамси", "Айріси", "Рейвени", "Хоки", інші системи. Не про все зараз можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніший за минулорічний. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території, на жаль", - заявив він.

За словами Зеленського, "ми працюємо, щоб зробити його ще сильнішим. Кожна країна, кожен лідер, який допомагає нам посилювати ППО, допомагають захищати життя".

"І я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, усіх, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист", - сказав Зеленський.

"Ми здатні проходити найскладніші випробування. Але разом, у єдності, коли дбаємо одне про одного й коли мільйони людей допомагають своїм захисникам, захисницям і своїй державі", - заявив президент.