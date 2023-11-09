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Міністерство оборони України підготувало постанову, яка дозволить державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення (Дрони DJI та Autel, FPV-коптери) без жодних додаткових регуляцій. Про це сказано у повідомленні Міноборони у середу, 8 листопада.

У Міноборони зазначили, що стане простіше купувати "цивільні дрони", які класифікуються як дрони тактичного рівня. Відомство підготували відповідну постанову, що повинна спростити закупівлі для фронту.

"Відповідний документ з постановою передаємо до Кабінету міністрів України для затвердження та підписання. Очікуємо на швидке прийняття та впровадження постанови", - сказано у повідомленні.
ForUm

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