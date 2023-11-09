Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що Україна має великі успіхи на Кримському напрямку, й назвав величезними здобутками нищення Чорноморського флоту РФ.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"На сьогодні ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення Чорноморського флоту – майте на увазі, це величезні здобутки нашої країни.

Ніколи такого не було, щоб країна, яка не має своїх Військово-морських сил на даний період часу в тому вигляді, який ми дуже хотіли б мати, знищила підводний човен. Це вперше в історії такий випадок", – сказав Данілов.Він висловив упевненість у тому, що це не останні приємні новини щодо знищення сил ворога на Кримському напрямку.