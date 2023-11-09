За смертельне ДТП на Житомирській трасі депутату Верховної Ради Андрію Ніколаєнку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це свідчить санкція статті, яку йому інкримінує Державне бюро розслідувань, повідомляють Українськi Новини.

Ніколаєнку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.



Злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.