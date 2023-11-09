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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є план щодо ведення воєнних дій на наступний рік.

"Постараємося показати результат цьогоріч. І для нас це дуже важливо, тому що ми втрачаємо людей щодня. Менше, ніж росіян, це хороша новина, але людей - це дуже погана новина", - сказав він, виступаючи в середу через відеозв'язок на конференції Reuters NEXT.

Зеленський зазначив, що "у нас є деякі кроки вперед на півдні нашої країни. Також у нас є кроки на сході, і деякі, я думаю, хороші кроки є біля Херсонської області. Я впевнений, що нас очікує успіх".

Він висловив думку, що повільне ухвалення рішень партнерами щодо постачання озброєнь призвело до того, що у Росії був час на створення мінних полів.

"Ми чекали на боєприпаси сім місяців і Росія використала цей час, щоб замінувати все це", - сказав він.

"І на наступний рік у нас є план. Так, у нас є план на наступний рік, ми намагаємося його спланувати, але я не ділитимуся", - сказав Зеленський.
ForUm

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