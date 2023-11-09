Після відставки Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту його обов'язки виконуватиме заступник міністра, але питання щодо кандидата на цю посаду на наступному засіданні парламенту буде вирішене, прогнозує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У нас два кадрові питання на цьому тижні... У нас немає ще кандидата на посаду цього міністра. Поки що заступник буде виконувати його обов'язки, але на наступному засіданні ми вже вирішимо питання про кандидата", - сказав Арахамія в ефірі єдиного телемарафону.

Народний депутат також висловив упевненість, що парламент підтримає кандидатуру керівника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань молоді та спорту в середу рекомендував Верховній Раді визначитися з відставкою міністра молоді та спорту України шляхом голосування на пленарному засіданні. Планується, що питання відставки Гутцайта і призначення Коваля Верховна Рада розгляне на пленарному засіданні в четвер.