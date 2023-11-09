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Угорщина не бачить прогресу в проблемі дотримання прав етнічних угорців, які проживають в Україні, і вважає за необхідне вирішити цю проблему для продовження підтримки Києва з боку Будапешта, заявила в середу президентка країни Каталін Новак.

"Ситуація, яку я можу спостерігати на Закарпатті... права меншин усе ще не гарантовані, я не бачу позитивного руху в цьому напрямку", - сказала Новак під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Новак зазначила, що українській владі слід звернути увагу на ситуацію з правами етнічної угорської меншини для того, щоб зберегти позитивні взаємодії з Будапештом.

Президентка Угорщини також заявила з приводу війни РФ проти України: "Потрібно пам'ятати, що кінцева мета - це мирне рішення. Наразі у мене немає розуміння того, як його можна було б досягти".

Водночас Новак, пояснюючи позицію Угорщини, зазначила, що "потрібно шукати шляхи до миру, до старту переговорного процесу".
ForUm

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