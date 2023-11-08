Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви Угорщини блокувати відкриття переговорів про вступ України в ЄС через питання нацменшин.

Про це йшлося у Брюсселі під час спілкування з журналістами, пише "Європейська правда".

За словами голови МЗС, "ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні".

"Але вирішуймо проблеми в міру їхнього надходження. Я ще раз наголошую, що наразі ми бачимо, що виходимо на грудень на рішення Європейської ради про відкриття переговорів щодо членства України в Європейському Союзі", – додав він. Кулеба вказав, що кожна країна-член Євросоюзу "буде пробувати розіграти ситуацію" з подальшим розширенням ЄС "у той чи інший спосіб у своїх інтересах".